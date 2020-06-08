Компания "Золотые луга" выступила партнером Академии вечеринок "Я могу!"

Фото: АО "Золотые луга"

Нашумевшая в социальных сетях Тюмени Академия вечеринок "Я могу" завершила свою работу. Юные участники с пользой проводили время, узнали много нового и организовали свой досуг вместе со сказочными персонажами. За свою активность ребята получили разнообразные призы, одним из партнеров проекта выступил производитель молочной продукции "Золотые луга".

В течение недели в группе ВКонтакте "Общегородские официальные мероприятия" выходили выпуски с заданиями от сказочных персонажей. Каждый день с ребятами общался новый герой. Вместе с Ютюбом и Инстаграмом студенты Академии вечеринок придумывали собственные песни на мелодию из мультфильма "Бременские музыканты", вместе с куколкой Лол – изготавливали модный наряд, а Эверест раскрыл секретный рецепт вкусного лимонада. Юные тюменцы выполняли задания, размещали свои ролики в социальных сетях и с нетерпением ждали розыгрыша призов. Итоги подвели 7 июня с помощью генератора случайных чисел.

Несмотря на результаты, абсолютно все участники получат презенты от партнеров. Компания "Золотые луга" предоставила 10 подарочных наборов, в них вошли вкусные и полезные молочные продукты из серии "Живи ЗдорОво!", которые так полюбились и детям, и взрослым. В ассортименте торговой марки – ацидофилин, биопростокваша, кефир с лактулозой и наринэ, в том числе сладкие и с фруктовыми вкусами. Состав продуктов натуральный, без красителей и консервантов. Кисломолочная продукция богата полезными бактериями и микроэлементами, поэтому так необходима в рационе подрастающего поколения.

"Мы всегда с радостью поддерживаем городские и региональные мероприятия, особенно если участниками являются дети и подростки. Для нас это возможность привлечь ребят к активному образу жизни и правильному питанию, показать, что полезное может быть еще и вкусным!", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.