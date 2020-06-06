Тюменским собаководам следует знать, как защитить питомца от клещей

Сезон клещей в Тюменской области в самом разгаре. В это время следует принимать профилактические меры по защите от неприятных насекомых не только себя, но и своего питомца. Клещ может нанести вред собаке, а также попасть в ваш дом на шерсти животного.

Как отмечает ветеринарный врач Евгений Федоров, для защиты собак от клещей чаще всего используют капли на холку. Они убивают кровососущих насекомых и их личинки, это касается не только клещей, но и комаров, блох. Средство относительно безопасно, но есть обязательные условия: при нанесении капель шерсть собаки должна быть сухой, а после нельзя допускать попадания влаги, особенно в первые 2 дня. Если вы с питомцев попали под дождь, то защита просто смоется.

Также существуют специальные ошейники из поливиниловой ленты, пропитанной химическими веществами, они также убивают клещей, блох, их личинок и комаров. Такое приспособление обеспечивает длительную защиту и минимизирует появление аллергических реакций. Ошейник надевают на сухую шерсть, в дождливую погоду и при купании его нужно снять.

Спреи удобны для выездов в лес, они действуют сразу, но активны всего несколько часов. Обрабатывают ими собаку с расстояния около 20-30 см на открытом воздухе. Однако питомцу нельзя позволять вылизывать себя до полного впитывания жидкости, а в течение 3 дней до и после процедуры нельзя его купать.

Еще один современный метод борьбы с присасыванием клещей – таблетки. Они даже выпускаются в виде лакомства, которое пес с удовольствием съедает. Лекарство активизируется в течение часа и имеет длительное действие, при этом любимца можно купать сколько угодно. Клещ после укуса собаки просто отмирает, а вот от комаров и блох таблетки не спасут.

При выборе средства важно правильно рассчитать дозировку с учетом породы, веса собаки и возможных противопоказаний. Поэтому стоит проконсультироваться с ветеринаром, пишет "АиФ - Западная Сибирь".