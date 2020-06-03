В Тюмени собирают бесплатные продуктовые наборы

В Тюмени на время режима повышенной готовности продолжает работу штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам #МыВместе.

Коммерческие организации и неравнодушных граждан призывают помочь в формировании бесплатных продуктовых наборов для тех, кому они жизненно необходимы: жителей региона, в силу сложившихся обстоятельств оказавшихся в трудной жизненной ситуации и на самоизоляции.

В крупных торговых центрах оборудованы специальные брендированные места — "тележки добра", где каждый покупатель может оставить продукты с длительным сроком хранения. Представители коммерческих организаций могут позвонить в штаб помощи, там специалисты расскажут, какая помощь актуальна для жителей региона.

Для того, чтобы получить помощь в виде бесплатного продуктового набора, нужно позвонить в штаб помощи и сообщить свои данные, их передадут в социальную службу для подтверждения. После подтверждения собран продуктовый набор, его доставят волонтеры.

Телефон штаба помощи: 8-800-200-34-11.