Жители Тюменской области все чаще оформляют и оплачивают посылки, не выходя из дома

Фото: Почта России

В Тюменском регионе 50% почтовых отправлений клиенты оформляют и оплачивают онлайн – на сайте или в мобильном приложении Почты России.

Это позволяет максимально ускорить процесс отправки. На передачу оператору связи заранее оформленную и оплаченную посылку у клиентов уходит меньше минуты.

Оформить посылку просто: зайти на сайт или в мобильное приложение Почты России, заполнить адресный бланк и получить трек-номер отправления. При желании можно также оплатить посылку онлайн, тогда на посещение почтового отделения уйдет еще меньше времени. Упакованное и оформленное отправление необходимо в течение 72 часов отнести в ближайшее почтовое отделение.

Сервис оформления посылки онлайн в Тюменской области заработал в конце 2018 года. В настоящее время он становится все более популярным у тюменцев. Так, в январе 2020 года 30 % отправлений были оформлены в режиме онлайн, на данный момент это уже 50 % отправлений.

Отметим, что жители региона могут воспользоваться услугами курьерской доставки и отправить посылку, не выходя из дома. Вызвать курьера можно через мобильное приложение Почты России, на сайте и по телефону 8 (800) 200-50-55. Услуга доступна для Тюмени и Тобольска.

Дополнительно сообщаем, что для жителей региона возможна доставка мелких пакетов и всех видов посылок весом до 31 кг на дом, кроме отправлений с наложенным или таможенным платежами. Телефон контактного центра Почты России: 8-800-1-000-000.

Стоимость услуги составляет 100 руб.