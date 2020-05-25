В Тюмени появилось бесплатное такси для ветеранов

11:33 25 мая 2020
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В Тюмени благотворительную акцию "Такси для ветеранов" запустили сеть "Яндекс.Такси" совместно с областным геронтологическим центром. Участники Великой Отечественной войны смогут на постоянной основе передвигаться по городу бесплатно.

Воспользоваться льготной поездкой можно, когда необходимо добраться до магазина, аптеки, поликлиники или любой другой точки города — ограничений нет. Водители такси заберут ветерана по указанному адресу и проследуют по назначенному маршруту.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно заранее (не менее чем за один день) оставить заявку на машину по телефону диспетчерской, организованной на базе службы помощи и ухода областного геронтологического центра: (3452) 51-76-27.

Теги: акции , ветераны , такси
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