В Тюмени стартует конкурс на лучшее видео о домашних животных

Конкурс видеороликов о домашних питомцах стартует в Тюмени 1 июня в рамках проекта "Сотворчество поколений". Автор самой креативной работы по итогам голосования получит подарки от спонсоров.

Как рассказал один из руководителей проекта "Сотворчество поколений" Татьяна Рязанова, конкурс будет проходить в три этапа: предоставление видео на конкурс, публикация и голосование в социальных сетях. Изначально планировалось провести состязание на Аллее сибирских кошек, но из-за режима повышенной готовности и ограничительных мер в связи с коронавирусом было принято решение перевести конкурс в онлайн-формат.

Всего в рамках проекта планируется провести 10 мероприятий, задача которых – вовлечь тюменские семьи и разные поколения в творческую деятельность. Участники уже провели спевку с участницей музыкальной студии "Интервал", 9 мая разработчики проекта приняли участие в акции "Поем двором". Тюменцев также ожидает праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья. На 21 июня намечено празднование Дня отцов. Завершится цикл мероприятий в День российского флага, 22 августа, пишет ИА "Тюменская линия".

Отметим, проект "Сотворчество поколений" получил весной 2020 года грант регионального департамента культуры в размере 700 тыс. рублей. Инициатором создания проекта выступила Ассоциация семейного спорта и физкультуры Тюменской области, руководитель Александр Чехонин. Авторы провели исследование и выяснили, что семьи счастливее, когда проводят совместный досуг. Предполагается, что проект "Сотворчество поколений" охватит более 500 семей города.