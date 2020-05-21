На тюменских дорогах зафиксировано более 700 нарушений ПДД водителями автобусов

С начала года в Тюменской области выявлено более 700 нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями автобусов. По вине водителей автобусов за 4 месяца этого года произошло 21 ДТП, в которых погибли 2 человека, пострадал 31 человек.

"В Тюменской области усилен контроль за осуществлением пассажирских перевозок. В первую очередь это касается выявления нелицензированных перевозчиков на федеральных автодорогах региона", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.