В Тюменской области 79 пациентов эвакуировала санавиация с начала года

За первые четыре месяца 2020 года в Тюменской области вертолет Центра медицины катастроф совершил 54 вылета и доставил 79 пациентов, которым помощь можно было оказать только в условиях специализированного медицинского учреждения. Это пациенты с тяжелыми травмами, предынфарктными состояниями и инсультами, беременные и дети с экстренными состояниями.

Как отмечают в пресс-службе ОКБ №1, часто осуществлялись вылеты в труднодоступные места — это Тобольский, Вагайский и Уватский районы. В последнем плотность населения небольшая, но организована нефтедобыча, и много людей работает на производственных площадках. Также специалисты вылетают к коренному населению.

В деревнях Тобольского района, которые отрезаны от автомобильных дорог, в большинстве случаев есть фельдшерско-акушерские пункты. Фельдшер оценивает состояние пациента, обращается в диспетчерскую службу, после чего по медицинским показаниям осуществляется вылет вертолета.