Почта России доставила в Тюмень "живую посылку" с пчелами

Фото: Почта России

Курьерская служба Почты России доставила первую в этом году "живую посылку" с пчелами. Посылка пришла для тюменца от одной из пчеловодческих фирм Кургана.

Пчел, по мнению пчеловодов, покупают, начиная с весны и заканчивая осенью, а пересылка почтой для нашего региона актуальна в мае-июне.

Пчелы помещаются в специальные контейнеры. В одной емкости обычно находится одна пчелиная матка и 9 рабочих пчел. На время доставки в отправление закладывается специальное питание.

Вес ее – небольшой, чуть больше 200 граммов. Почтовое отправление из Кургана в Тюмень доставлено в течение суток.

Посылку до двери получателя также может доставить курьер, который обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Напомним, услуга доступна в Тобольске, Тюмени и пригороде – в поселках Винзили, Богандинский, Боровский и Московский. Ее стоимость составляет 100 рублей. Режим работы курьеров: с понедельника по пятницу.

Услуга доступна в мобильном приложении и на сайте Почты России.