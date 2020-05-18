Почта России доставила в Тюмень "живую посылку" с пчелами

Курьерская служба Почты России доставила первую в этом году "живую посылку" с пчелами. Посылка пришла для тюменца от одной из пчеловодческих фирм Кургана.
Пчел, по мнению пчеловодов, покупают, начиная с весны и заканчивая осенью, а пересылка почтой для нашего региона актуальна в мае-июне.
Пчелы помещаются в специальные контейнеры. В одной емкости обычно находится одна пчелиная матка и 9 рабочих пчел. На время доставки в отправление закладывается специальное питание.
Вес ее – небольшой, чуть больше 200 граммов. Почтовое отправление из Кургана в Тюмень доставлено в течение суток.
Посылку до двери получателя также может доставить курьер, который обеспечен средствами индивидуальной защиты.
Напомним, услуга доступна в Тобольске, Тюмени и пригороде – в поселках Винзили, Богандинский, Боровский и Московский. Ее стоимость составляет 100 рублей. Режим работы курьеров: с понедельника по пятницу.
Услуга доступна в мобильном приложении и на сайте Почты России.
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