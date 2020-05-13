В пяти почтовых отделениях Тюмени доступна предварительная запись

Записаться заранее на обслуживание в отделения Почты России можно на сайте компании или через мобильное приложение. Сделать это можно за один час до планируемого визита в отделение почтовой связи. Пока сервис работает в пяти отделениях связи Тюмени.
В отделениях для обслуживания клиентов по записи выделено по одному-два окна. Номер окна отобразится в момент оформления заявки. Изменить время или отменить запись возможно также на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении.
До конца года сервис заработает в 18 отделениях связи, большая часть из них – отделения, расположенные в Тюмени. Запись также будет доступна в Тобольске и Ишиме.
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