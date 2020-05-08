Ответственное отношение к животным закрепят в основном законе

В Конституцию РФ планируют внести поправку, касающуюся формирования бережного отношения к животным наряду с ответственным отношением к природе. Действия, направленные против природы, объявляются антиконституционными. Потому, полагают эксперты, выше станет уровень ответственности.

Ст.114 базового закона формулируется в следующем виде:

"Правительство Российской Федерации:

… осуществляет меры, направленные

на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны..

создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры"

По мнению ряда экспертов, Конституция обязывает правительство страны снижать негативное воздействие на экологию, сохранять уникальную природу России и ее биологическое многообразие. Вместе с этим у граждан необходимо воспитывать экологическую культуру.