Волонтеры вручают подарки ветеранам Великой Отечественной войны

С 7 по 9 мая в рамках проекта "Вам, Родные!" Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ всем участникам Великой Отечественной войны вручаются подарочные наборы. В Тюменской области в настоящее время проживает 291 участник боевых действий в годы Великой Отечественной войны.

Подарочные наборы сформированы за счет средств, собранных в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. В подарочные наборы входят георгиевская ленточка, букет гвоздик, сладости и другие продукты. Подарки ветеранам по месту жительства вручают волонтеры-медики и специалисты социальных служб. При поздравлении обязательно соблюдаются меры безопасности.