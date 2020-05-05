Тюменская театральная лаборатория проводит познавательную неделю

На фото: Мария Конторович, фото из личного аккаунта ВКонтакте

Театральный центр "Космос" проводит серию лекций и мастер-классов по драматургии с 3 по 10 мая. Организатором мероприятий стала театральная лаборатория для подростков "Здесь Я", которая реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Первую лекцию 3 мая провела Марта Райцес – драматург, основатель и методист организации профессиональных наставников по чтению "Книжный гид.org". На своей лекции она дала советы о том, как правильно читать литературу. Уже 6 мая состоится трансляция лекции под названием "Как найти подростковую книгу, от которой невозможно оторваться". Её проведёт Татьяна Шеремет – эксперт премий "Золотой Софит" и "Театр Петербурга – детям". На лекции Татьяна обсудит, где искать актуальную современную литературу и какие темы в ней чаще всего поднимаются, а также расскажет о новинках. Театровед и театральный критик Оксана Кушляева проведёт свою лекцию, посвящённую современной драматургии для подростков, 8 мая. Эфиры состоятся в группе "Космоса" в социальной сети "ВКонтакте".

Также в течение недели с 3 по 10 мая будет идти курс "12 часов с драматургом". Организатором курса выступила Маша Конторович – её пьесы ставят по всей стране и за рубежом. На курсе каждый из участников под руководством эксперта напишет с нуля свою пьесу за 12 часов, даже если ранее такого опыта у участника не было. В курсе могут принять участие подростки от 12 до 18 лет, для этого нужно зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено, пишет Мегатюмень".

Подробности проекта и все свежие новости можно узнать в группе "Космоса" в социальной сети "ВКонтакте".