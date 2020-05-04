Конкурс "Абсолютное право" стартовал для молодежи Тюменского района

Конкурс по решению кейсов "Абсолютное право" проходит среди школьников и студентов Тюменского района. Участники изучают основные правовые аспекты российского законодательства, а затем разбирают уголовные дела.

Конкурс реализуется с 2018 года. Основная цель проекта – повышение правовой грамотности и профилактика противоправного поведения среди молодежи. В этом году участие в конкурсе примут более 120 школьников и студентов из 13 муниципальных образований Тюменского района, среди них – юные парламентарии из районной Общественной молодёжной палаты.

Участникам предстоит примерить на себя роль судей, чтобы разбирать уголовные дела: "Илюша Воровайкин", "В Авалоне неспокойно" и "Нетерпимые макаронцы". Дело содержит пять правовых ситуаций на определенную тематику, в каждой есть отличительные детали. Кейсы разрабатывались командой проекта вместе со студентами-юристами.

Инициатором и автором конкурса является руководитель проектов Дворца "Пионер" и председатель комиссии по взаимодействию с муниципальными образованиями Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Алексей Ларионов. Пока ребята решают кейсы, правовед проведет серию тематических прямых эфиров для участников. Эксперт расскажет о сущности права, о правилах заключения договоров и многом другом, пишет "Тюменская область сегодня".