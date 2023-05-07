В областной закон о бесплатном предоставлении земельных участков внесены изменения

Депутаты Тюменской областной думы внесли изменения в областной закон о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей.

Поправки, дают семьям заменить выделенный участок, если на нем обнаружен объект культурного наследия.

"Необходимость принятия такого закона возникла из-за того, что на территории, отведенной для предоставления земельных участков многодетным семьям в Червишевском сельском поселении Тюменского района выявлен скифский курган раннего железного века", - сообщает пресс-служба облдумы.

Курган занимает площадь четырех земельных участков, ранее предоставленных многодетным семьям. В соответствии с федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в отношении таких участков устанавливается особый режим их использования, то есть такие участки нельзя было бы использовать для индивидуального жилищного строительства или садоводства.

Приказом комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области кургану присвоено название "Курган Большие Акияры 2", и этот объект включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, сообщает Тюменская линия.