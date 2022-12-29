Госдума рассказала о законах, вступающих в силу с 1 января 2023 года

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума, единое пособие на детей, общий Социальный фонд России и другие законодательные изменения ждут россиян с наступлением нового года.

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума. Минимальный размер оплаты труда в новом году составит 16 242 рубля в месяц. С июньского повышения МРОТ вырастет на 6,3 %. Благодаря этому увеличится заработная плата примерно 3,5 млн работников бюджетной сферы. Прожиточный минимум устанавливается на уровне 14 375 рублей.

Единое пособие на детей. Существующие меры поддержки семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, объединят в одно пособие, которое будут платить по единым правилам. Главный критерий: среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте. Кроме этого пособия, можно будет оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Для ее получения среднедушевой доход должен быть не больше двух прожиточных минимумов. Еще одно важное решение: семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека получат возможность за счет средств материнского капитала оформить ежемесячную выплату вне зависимости от количества детей. Сейчас родители могут это сделать только при рождении второго ребенка.

Снижение пошлины за регистрацию правок в ЕГРН при аренде: плата за регистрацию соглашения об изменении или о расторжении договора аренды составит 350 рублей для физических лиц и 1 тыс. рублей для организаций.

Обеспечение лекарствами детей младше 18 лет с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том числе редкими, предлагается осуществлять за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете для фонда "Круг добра". Раньше фонд осуществлял помощь определенным категориям детей, а теперь сможет помогать более широкому кругу. Таким образом, средств на поддержку больных детей станет больше на 21 млрд рублей ежегодно.

Социальный фонд России объединит функции ПФР и ФСС, благодаря этому за льготами и выплатами люди будут обращаться в один фонд, в одно окно. Сэкономленные при слиянии средства пойдут на увеличение соцвыплат. Государство сможет предоставлять пособия максимально оперативно, адресно и сделать их более удобными.

Единый налоговый платеж - компании смогут оплатить налоги через единый налоговый счет. Его откроют для каждого налогоплательщика, и перечислять средства можно будет одним платежом. Устанавливаются единые сроки уплаты налогов — 28-е число каждого месяца. Благодаря новой системе переплату можно будет быстрее вернуть.

Повышение качества школьного образования. Появятся федеральные основные образовательные программы по всем предметам вместо примерных. Это будет золотой стандарт качества знаний детей — уровень, ниже которого не могут дать знания ребенку. Для гуманитарных предметов федеральные основные образовательные программы будут неизменными. В остальных случаях школы смогут сами разрабатывать образовательные программы, но их содержание и результаты должны быть не ниже тех, что указаны в федеральных.

Защита от мошенничества с квартирами. Собственники могут узнать, какие третьи лица прописаны в квартире, без их разрешения. Новый закон позволит собственникам быстрее получать эту информацию. Также он защитит их права, например, при наследовании жилого помещения, позволит избежать споров о вселении или выселении и мошенничества в этих вопросах.

Тренеры станут педагогами. Тренеры спортшкол и центров будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями. Тренеры-преподаватели должны будут пройти аттестацию не ранее чем через два года и не позднее чем через пять лет.

Антикоррупционные требования к участникам закупок. Должностные лица заказчика или их близкие родственники не могут выступать участниками закупки или быть связанными с юридическими лицами, участвующими в закупке.

Выплаты для награжденных тремя орденами Мужества. Награжденные тремя орденами Мужества или "За личное мужество", будут получать дополнительные ежемесячные выплаты в размере 330 % от социальной пенсии.

Лечащим туберкулез медикам сократят продолжительность рабочего времени, установят повышенный размер оплаты труда и дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных или опасных условиях труда.

Волонтерам будут выплачивать компенсацию при причинении вреда их жизни и здоровью. Речь идет о случаях, когда они участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, аварийно-спасательных работах, а также оказывали помощь пострадавшим при стихийных бедствиях или иных катастрофах. Также вступят в силу законы, благодаря которым волонтеры смогут получить компенсацию расходов на услуги связи.

Родители детей-инвалидов смогут бесплатно находиться с ними в стационаре, им должны выделять бесплатное спальное место и питание. Сейчас родители могут бесплатно находиться в стационаре с ребенком до четырех лет, а с более старшими детьми — при наличии медицинских показаний. Кроме того, родственники имеют право находиться в реанимации со своими близкими. Это касается пациентов всех возрастов.

Дачники смогут проводить заочное голосование на общих собраниях членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества можно с использованием портала "Госуслуги".

Льготные лекарства по электронному сертификату. Инвалиды смогут получать льготные лекарства, медизделия и специализированные продукты питания по электронному сертификату. Их перечень определят региональные органы власти.

Защита этнокультурного достояния России. Местные органы власти должны будут осуществлять меры, направленные на поддержку, сохранение, развитие и изучение культуры, а также на сохранение этнокультурного многообразия народов РФ, проживающих на территории субъекта.

Подробнее о вступающих в силу законах можно прочесть на сайте Госдумы.

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