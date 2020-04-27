Тюменские музеи запустили рубрику с рассказами о местных героях

Фото: пресс-служба ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение в своих социальных сетях запустило новую рубрику "Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы". На ресурсах ТМПО регулярно будут выходить рассказы о великих тюменцах.

Организаторы начали знакомство с нашими земляками-героями с Якова Николаевича Неумоева, Героя Советского Союза. Он родился 17.01.1907 г. в деревне Трошина (ныне - Уватский район Тюменской области).

В 1929-1931 гг. проходил службу в РККА. С началом Великой Отечественной войны, в сентябре 1941 г. вновь призван в армию Уватским районным военкоматом и с октября 1941 г. принимал участие в боях.

К ноябрю 1943 г. гвардии лейтенант Неумоев командовал эскадроном 28-го гвардейского кавалерийского полка 6-й гвардейской кавалерийской дивизии. 16 декабря 1943 г. эскадрон обеспечил захват участка шоссе Невель – Городок Городокского района Витебской области Белоруссии, парализовав движение противника. В течение 3-х суток эскадрон отбил многочисленные атаки немцев, уничтожив 3 танка, 5 машин и большое количество живой силы противника. Во время одной из контратак Неумоев заменил раненых пулеметчиков и, выдвинув пулемет вперед, в упор расстреливал следующих за танками пехотинцев. Не выдержав огневого отпора, поддержанного остальными бойцами эскадрона, немцы отступили.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.06.1944 г. гвардии лейтенант Яков Неумоев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

За годы Великой Отечественной войны Яков Николаевич Неумоев был награжден медалью "Золотая Звезда", орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями и именной шашкой.

В апреле 1945 г. Яков Николаевич Неумоев участвовал во встрече советских и американских войск на Эльбе, а 24.06.1945 г. принимал участие в параде Победы.

В 1946 г. в гвардии капитан Неумоев был уволен в запас. Проживал в Тюмени, работал директором Тюменского ипподрома. В 1975 г. Якову Николаевичу присвоено звание почётного гражданина Тюмени.

Еще один тюменец, о котором рассказали горожанам: Александр Никитич Логунов. Он родился 10.09.1926 г. в деревне Качипова ныне Тобольского района Тюменской области, в большой семье крестьян-бедняков.

Когда началась война, Александр Никитич приехал в военкомат попроситься на фронт добровольцем, но получил отказ в силу недостаточного возраста. После гибели в бою отца, несколько раз пытался сбежать на фронт. В ноябре 1943 года был призван в Красную Армию. Прошел подготовку на наводчика противотанкового ружья в 128-м стрелковом запасном полку и был направлен на фронт.

С мая 1944 г. принимал участие в боях. С первых дней зарекомендовал себя грамотным и умелым бронебойщиком. Участвовал в боях при освобождении белорусских городов Витебска, Орши, Могилева, Минска. Особо отличился на литовской земле.

18.10.1944 г. у деревни Глобеле Шакяйского района Литовской ССР, 12 танков противника прорвались к переправе – мосту через реку Шяшупе. Они имели целью уничтожить мост и, совместно с пехотой, ликвидировать советский плацдарм. Когда головной танк подошел совсем близко, Логунов открыл огонь. Несколькими выстрелами он подбил первую машину, а затем поджег танк, который шел прямо на бронебойщика, намереваясь его раздавить. Под ураганным огнем противника Логунов сменил позицию и метким огнем подбил еще 3 танка. Сам Александр Никитич получил в этом бою ранение.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.03.1945 г. красноармейцу Логунову Александру Никитичу присвоено звание Героя Советского Союза.

После госпиталя отважный боец вернулся в часть. Войну сержант Логунов закончил в Восточной Пруссии. Менее чем за год боев был дважды ранен и контужен. За мужество и отвагу в боях награжден двумя орденами Славы 2-й и 3-й степени, 3 медалями "За отвагу", медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга" и "За взятие Будапешта", "За победу над Германией".

В мае 1946 г. Логунов был демобилизован. С 1947 г. служил в органах Министерства внутренних дел, в том числе в Управлении МВД по Тюменской области. За 18 лет службы в МВД он всегда служил примером образцового выполнения служебных задач, был награжден медалями "За безупречную службу" I, II и III степени. В 1967 г. вышел в отставку по состоянию здоровья.

По решению Тюменского горсовета одну из улиц Тюмени назвали именем Александра Логунова.

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