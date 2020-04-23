Лекарства на дом получили 6 тыс. тюменцев

В Тюмени на время режима повышенной готовности на базе Областного центра реабилитации инвалидов открыта служба по доставке лекарственных препаратов по рецептам врачей. Их доставляют тем, кому больше 65 лет, и тем, у кого есть хронические заболевания.

Как рассказали в областном департаменте социального развития, лекарства получили более 6 тысяч человек. Ежедневно препараты доставляют 20 специалистов центра и 20 волонтеров из актива Тюменского ВОИ.

Также в учреждении создан консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет, где работают 15 специалистов. С 27 марта поступило около 3 тысяч звонков. Телефон "горячей линии": 8-800-201-41-41.