Для тюменских медиков доставили 1,5 млн масок и 30 тыс. респираторов

В медицинских организациях Тюменской области пополняют запасы средств индивидуальной защиты.
Сегодня в регион для нужд медицинских работников прибыли 1,5 миллиона одноразовых масок и 30 тысяч респираторов повышенной защиты. Этого запаса хватит, как минимум, на три месяца. Деньги на приобретение средств защиты выделили из областного бюджета.
"Заключены контракты с тюменскими предприятиями на пошив 10 тысяч многоразовых защитных комплектов для медиков из специальной ткани, соответствующей установленным требованиям по обеспечению инфекционной безопасности. Полотно может неоднократно переносить обработку дезинфицирующими средствами и нагрев в автоклаве до 100 градусов по Цельсию. Три тысячи комплектов уже поступили в больницы Тюмени", — сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
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