В Тюменской области за сутки 36 новых случаев коронавируса

13:18 21 апреля 2020
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Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в России подтверждено 5642 новых случая коронавирусной инфекции в 78 регионах. На территории Тюменской области зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусом.

Таким образом, к этому часу в регионе зафиксировано 290 случаев коронавируса, 2 человека скончались, 28 человек выздоровели.

Всего в России зарегистрировано 52763 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

Теги: коронавирус
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