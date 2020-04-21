В Тюменской области за сутки 36 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтверждено 5642 новых случая коронавирусной инфекции в 78 регионах. На территории Тюменской области зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусом.

Таким образом, к этому часу в регионе зафиксировано 290 случаев коронавируса, 2 человека скончались, 28 человек выздоровели.

Всего в России зарегистрировано 52763 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.