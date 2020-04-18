Почему Ямал на первом месте по количеству зараженных коронавирусом на Урале, объяснили эксперты

Причина больших цифр — активное тестирование на COVID-19, уверяют специалисты

Ямал – лидер по количеству больных коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек среди регионов Урала. Врачи дополнили, что опасаться этого антирейтинга не стоит.

Ямальский центр медицинской профилактики огласил рейтинг регионов Уральского федерального округа по случаям заболевания COVID-19. Эксперты рассчитали данные с учетом сведений Росстата и федерального оперштаба по запросу Минздрава, сообщает muksun.fm.

К росту числа положительных результатов в ЯНАО привело большое количество проведенных тестов, пояснил главный врач Ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев. Врач отметил, на Ямале почти не встретить заражения детей и пожилых людей. Заболевают те, кто ходит на работу, а не сидит дома.

– Причина таких цифр — активное тестирование на COVID-19,— рассказал Сергей Токарев. – Не нужно смотреть на эти цифры со страхом, геометрической прогрессии у нас не происходит. Ежедневно эксперты тестируют на коронавирус тех, кто прибывает из-за рубежа, медработников, людей из круга контактов заболевших, всех пациентов с пневмонией и пожилых людей с симптомами ОРВИ, сейчас стали тестировать въезжающих в регион вахтовиков.

Лидерство ЯНАО – свидетельство большой и качественной работы по выявлению очагов заболевания. С этим мнением солидарен генеральный директор Центра социального проектирования "Платформа" Алексей Фирсов. Кроме того, в округе разрежено население – и это один из факторов такой статистики.

– Еще один фактор — большое число исследований со стороны бизнеса, который подключается к властям и тоже начинает выявлять и контролировать распространение заболевания. В промышленных городах, там, где нефтегазовый сектор, более четко налажен контроль за COVID-19, — сообщил социолог.

ЯНАО – третий среди регионов России по количеству проведенных тестов на коронавирусную инфекцию. В округе работает девять лабораторий, у которых в наличие 17 ДНК-амплификаторов — машин, методом ПЦР выявляющих коронавирус. К данному моменту на Ямале провели более 21 тыс. тестов на COVID-19.