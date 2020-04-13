На Ямале стартовала акция социальной помощи "СЕВЕРЯНЕ против коронавируса"

На Ямале проводят акцию социальной помощи под названием "СЕВЕРЯНЕ против коронавируса". В ее рамках малообеспеченные семьи и пожилые граждане получат продуктовые наборы.
Оказавшиеся в трудной жизненной ситуации жители округа могут оставить заявку на получение помощи на сайте www.severyane89.ru или по телефону: 8 (34922) 3-52-58.
Обращение будут принимать от малообеспеченных семей с детьми, пожилых людей от 60 лет и от инвалидов. Помимо доставки бесплатных продуктов, в рамках акции организуют доставку готовых обедов врачам и медсестрам, работающих с больными коронавирусом.
Также стало известно, что нуждающимся оплатят подключение к интернету школьников и внесут абонентскую плату за два месяца: таким образом, образовательный процесс не прервется ни у одного ребенка, передает Муксун.FM.
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