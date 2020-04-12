В Тюмени проходит семейный челлендж

Фото организаторов

Специалисты центра "Дзержинец" запустили челлендж среди тюменских семей. Взрослым и детям предлагают увлекательно проводить время дома, выполняя специальные задания и получая за это баллы.

Семейный челлендж проходит под названием "А вам слабо?". Суть такова: всей семьей нужно выполнять простые, но интересные задания организаторов, не выходя из дома. Тюменцы узнают, как весело можно провести время внутри квартиры со своими близкими, пишет "Тюменская область сегодня".

Как отмечают организаторы, благодаря такому челленджу семья сплотится и станет единой командой. Игра продлится до 19 апреля. В прямом эфире в Инстаграм можно будет обменять заработанные баллы на призы.

Регистрация проходит по ссылке: https://vk.com/molodayasemiya. Подробности можно узнать по телефону: (3452) 51-50-20.