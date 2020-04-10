Тюменцы могут задать вопросы актеру Дмитрию Куклеву

Фото: Афиша Тюмень

Афиша Тюмень совместно с Тюменским концертно-театральным объединением запускает новую рубрику "Задай вопрос".

Каждую пятницу в группе Афиша Тюмень в ВК будет выходить пост с информацией о тюменском актере или музыканте, а вы в комментариях сможете задать артисту интересующие вас вопросы.

В понедельник мы вновь свяжемся с героем рубрики и зададим самые интересные вопросы, после чего опубликуем их в группе Афиши Тюмень и на сайте ТКТО.

Итак, первой онлайн-гость - актер ТБДТ Дмитрий Куклев. С августа 2013 года актер Тюменского драматического театра. В его репертуаре роли в спектаклях: "Гроза", "Соло для часов с боем", "Ханума", "Старший сын", "Мирандолина", "Стасик, играй!", "С любимыми не расставайтесь" и другие.

Всегда мечтали задать вопросы актеру? Самое время это сделать. Тем более, что Дмитрий обещает отвечать честно и откровенно.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.