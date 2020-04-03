В Тюменской области пять новых случаев заболевания коронавирусом

В Тюмени у пяти человек, находящихся в Областной инфекционной больнице, подтвердился положительный результат на коронавирус. Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

"Что касается пяти подтвержденных на сегодня. Двое прилетели из-за границы, добропорядочно о себе заявили, поэтому давно у нас на контроле. Еще два человека — это люди контактные по второму заболевшему тюменцу — с мероприятия. И еще один человек не подходит под эти категории, но в анамнезе мы видим посещение Москвы. — прокомментировала Логинова. — Уже с момента их изоляции началась отработка возможных контактов с ними, на сегодня все результаты отрицательные".

Есть положительная новость — 2 выздоровевших пациента были выписаны. Таким образом, всего в Тюменской области зарегистрировано 11 случаев заболевания, из них 4 выздоровели.

"Надо сказать, что лечение подбирается, но, к сожалению, для пожилых людей — не всегда так эффективно, как мы бы хотели, из-за того, что обостряются хронические заболевания. Поэтому сейчас у нас три возрастных человека со спектром хронических заболеваний, которые находятся в тяжелом состоянии. Еще 4 человека тоже получают лечение, они в удовлетворительном состоянии", — рассказывает Наталья Логинова.

Всего на сегодня в Областной инфекционной больнице под наблюдением и на лечении находятся 29 человек.

По данным Роспотребнадзора, на 3 апреля в России 4149 больных коронавирусом. Из больниц выписаны еще 46 человек, всего выздоровевших в России — 281. За сутки умерли четверо пациентов, всего погибших насчитывается 34 человека.