Волонтёры Тюмени выявят крупных производителей неэкологичной упаковки

Фото группы "Круговорот"

В Тюмени стартует акция "Распакуем тюменское". Проект призван обратить внимание на проблему неперерабатываемой упаковки, а также привлечь местных производителей к поиску перерабатываемых аналогов. Организатором акции выступает добровольческое объединение "Круговорот".

Волонтёры просят тюменцев в рамках акции сохранять неперерабатываемую упаковку, оставшуюся от тюменских продуктов. Важно, чтобы на упаковке можно было прочитать маркировку, а также сохранилась этикетка, которая подтверждает то, что производитель местный. Собирать необходимо упаковку из мягкого полипропилена (5PP), а также пластик с маркировкой 3 (PVC), 7(О), С/… Упаковку можно принести на станцию "Сортировочную" в часы работы приёмного пункта.

По итогам акции волонтёры выявят главных производителей неперерабатываемой упаковки, этим компаниям отправят письма с предложениями по её замене. Как сообщает руководитель добровольческого объединения "Круговорот" Кристина Шелемеха, люди готовы практиковать раздельный сбор отходов, однако многие любимые продукты упакованы в неперерабатываемый пластик, что создаёт основное препятствие на пути к экологичному образу жизни. Потребитель ничего не может с этим сделать, изменить упаковку в силах только производитель.

В рамках акции "Распакуем тюменское" планируется также проведение флешмоба под названием "Это слишком", пишет "Тюменская область сегодня". В рамках такого флешмоба тюменцы смогут делиться фотографиями излишней упаковки от тюменских производителей в своих соцсетях. Также волонтёры проверят готовность тюменских магазинов и общепита отпускать продукты в тару покупателя.

Всю необходимую информацию о проекте можно найти в официальной группе добровольческого объединения "Круговорот" в соцсети "ВКонтакте".