В Тюмени выберут самые зеленые дворы

Экологический конкурс "Зеленые дворы — зеленый город!" проводит департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.

Его участниками могут стать управляющие организации: им нужно определить дворовые территории, где в ближайшее время они планируют высадить зеленые насаждения, прислать заявку на конкурс и озеленить территорию (за счет собственных средств).

Работы по посадке зеленых насаждений будут оцениваться конкурсной комиссией по ряду критериев, среди которых количество высаженных зелёных насаждений, разновидность породного состава зелёных насаждений, качество посадочного материала, качество выполненных посадочных работ.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 11 сентября 2020 года.