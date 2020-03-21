В Ялуторовске пройдут мастер-классы по валянию

Источник: Молодежный центр Ялуторовска

Ялуторовский театр молодёжной моды "KAROLINA" совместно с молодёжным объединением "Арт Модель" запустили новый проект по созданию одежды, обуви, аксессуаров в технике валяния. Мастер-классы стартуют после 10 апреля, сейчас идёт набор участников в группы.

К участию в мастер-классах приглашаются все желающие от 12 лет. Группа будет состоять из 10-15 человек, при этом с каждым мастера будут работать индивидуально.

Специалист по работе с молодёжью и руководитель театра молодёжной моды "KAROLINA" Вероника Литвинова рассказала, что валяние из шерсти – интересный вид художественного творчества, с процессом валяния может справиться любой начинающий, а результат виден почти сразу. Из войлока изготавливают аксессуары, игрушки, панно, а также одежду и обувь.

По словам Вероники Литвиновой, процесс валяния помогает отвлечься от проблем и окунуться в релакс-терапию, прикасаясь к тёплому и натуральному материалу, из которого можно создать практически всё. На занятиях участников познакомят с техниками сухого и мокрого валяния. Также на мастер-классах пройдут уроки дефиле, которые научат эффектно представлять изготовленный аксессуар.

Для некоторых знания и навыки, полученные на мастер-классах, станут решающим моментом в выборе профессии, а для кого-то это останется в рамках хобби, приносящего доход, пишет ИА "Тюменская линия".