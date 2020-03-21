Дошкольников Каскары приобщают к защите природы

Экологический урок по защите редких видов животных состоялся в Каскаринском детском саду "Золотой петушок". Урок прошёл в рамках проекта "Эколята-дошколята" при участии Общественного совета при департаменте недропользования и экологии Тюменской области, местного отделения партии "Единая Россия" и управления образования Тюменского района.

Такая встреча для каскаринцев проходит уже во второй раз, первая состоялась в декабре прошлого года, на ней ребята были посвящены в эколята. Эколята – это участники движения молодых защитников природы, заботящихся об окружающей среде.

По сообщению пресс-службы главы Тюменского района, маленькие защитники природы ответственно подошли к возложенной на них миссии. Ребята выполнили все домашние задания и ждали получения новых.

Одна из идей новых поправок в Конституцию России стала темой экоурока – в обществе должно формироваться ответственное отношение к животным. Маленьким каскаринцам рассказали о редких видах животных и о необходимости бережного отношения к домашним питомцам. По окончанию встречи ребята повесили на улице скворечники, которые изготовили сами с помощью родителей.

Заведующая детским садом Лариса Симайченкова была награждена благодарственным письмом Общественного совета при департаменте недропользования и экологии Тюменской области за вклад в экологическое просвещение.

В будущем планируется проведение третьего экоурока, посвящённого 75 годовщине Великой Победы. На этом уроке маленькие эколята высадят на территории детского сада аллею деревьев.