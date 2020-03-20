В Тюмени проверят систему оповещения

Проверка централизованных систем оповещения ожидает жителей Тюменской области на следующей неделе.

По сообщению департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, во вторник, 24 марта, техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения будет проводиться с 15.00 до 16.00.

Специалисты напоминают, что сигнал "Внимание! Всем!" означает следующее: необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.