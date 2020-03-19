Тюменцы могут бесплатно попасть на Мегадискотеку

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на Мегадискотеку (16+) на своих страницах в Instagram и во "ВКонтакте".

Любой подписчик "Афиши" имеет возможность побывать на мероприятии, которое пройдет 25 апреля в 20:00 в Тюменском цирке.

Победителей будет двое, каждый из которых получит билеты на две персоны. Итоги подведут с помощью специального приложения 23 апреля.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо быть участником группы "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в социальной сети "ВКонтакте", сделать репост записи с розыгрышем, добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке.

Также "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты и на странице в Instagram. Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и отметить лайком публикацию о розыгрыше. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные билеты.

Мегадискотека – это отличная возможность послушать "Солнышко в руках", "Потому-что нельзя быть на свете красивой такой" и другие хиты 2000-х.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.