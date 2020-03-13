У беременной тюменки за 5 дней выросла 3-сантиметровая гранулема в ноздре

В Тюмени врачи Областной клинической больницы №2 удалили у пациентки редкую пиогенную гранулему. С доброкачественным образованием в ноздре размером три сантиметра женщина поступила на 39-й неделе беременности.

Новообразование сформировалось из-за нестабильного гормонального фона всего за пять дней, гранулема полностью перекрывала поступление воздуха в правый носовой ход и ежедневно кровоточила.

По словам заведующего взрослым отоларингологическим отделением ОКБ №2 Александра Рудзевича, за свои двадцать лет работы в оториноларингологии он с подобным случаем столкнулся второй раз.

Гранулему необходимо было удалять — недостаточное дыхание отрицательно сказывалось на самочувствии мамы и ее еще неродившегося малыша, также это могло создать дополнительные сложности во время родов. Устранить новообразование можно было только хирургическим путем.

пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №2»

Однако операцию под общим наркозом проводить было рискованно из-за возможного вреда для плода и риска развития кровотечения. Врачи решили применить метод радиоволновой хирургии и удалили гранулему под местной анестезией при помощи аппарата "Сургитрон". Последний осмотр показал, что рецидива патологии нет.