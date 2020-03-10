Тюменские школьники побывали на выставке пограничной формы

09:40 10 марта 2020
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Фото: ДК "Орфей"

Выставка "История пограничной формы России" распахнула свои двери в филиале Дома культуры "Орфей", расположенном в микрорайоне Березняки. Экспозиция посвящена эстафете, запущенной в Мурманске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках выставки представлены 24 манекена в обмундировании пограничных войск разных эпох, начиная с XVI века времён правления Ивана Грозного до нашего времени, а также боевое оружие, телефонная связь и историческая литература.

В один весенний день была организована экскурсия для учащихся школы №45. Ее провел старший сержант пограничных войск СССР п/з "Жаланашколь", заслуженный ветеран пограничных войск России, член общественной организации ветеранов пограничников Тюменской области Георгий Меньшиков.

Организатором передвижной выставки выступает общественная организация "Ветераны пограничники Тюменской области", во главе с председателем Нуртдином Ибрагимовым.

Теги: Великая Отечественная война , выставки , культура , школьники
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