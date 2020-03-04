В Тюмени проходит чемпионат по шахматам среди инвалидов по зрению

12:22 04 марта 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: Тюменская региональная организация ВОС

В областном реабилитационном центре "Родник" сегодня проводятся открытый чемпионат и первенство Тюменской области по шахматам и шашкам среди инвалидов по зрению. Участие в нем принимают около ста человек из муниципальных образований Тюменской области, ХМАО, Курганской и Челябинской областей

Как сообщили в Тюменской региональной организации ВОС, впервые в соревнованиях примут участие дети-инвалиды по зрению, которые проявят себя в личном первенстве. На чемпионате пройдут отборочные соревнования на чемпионат России по шахматам среди слепых и слабовидящих людей.

Теги: слепые , шахматы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2020