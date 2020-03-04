В Тюмени проходит чемпионат по шахматам среди инвалидов по зрению

Фото: Тюменская региональная организация ВОС

В областном реабилитационном центре "Родник" сегодня проводятся открытый чемпионат и первенство Тюменской области по шахматам и шашкам среди инвалидов по зрению. Участие в нем принимают около ста человек из муниципальных образований Тюменской области, ХМАО, Курганской и Челябинской областей

Как сообщили в Тюменской региональной организации ВОС, впервые в соревнованиях примут участие дети-инвалиды по зрению, которые проявят себя в личном первенстве. На чемпионате пройдут отборочные соревнования на чемпионат России по шахматам среди слепых и слабовидящих людей.