Тюменский судебный пристав предстанет перед судом за подлоги

В Тюменском районе окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя, которая обвиняется в нескольких преступлениях по ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).
В 2018 году судебный пристав составляла подложные акты о совершении исполнительных действий. В документы она заносила заведомо ложные сведения о выездах по месту жительства должников и об отсутствии у них имущества. После этого она возвращала взыскателям исполнительные листы, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Вскоре дело в отношении бывшего пристава рассмотрит суд.
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