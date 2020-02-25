Лучшие творческие коллективы Тюмени поздравили почетных гостей с Днем защитника Отечества

Фото Дмитрия Сиялова

Праздничная концертная программа состоялась во Дворце культуры "Нефтяник" 19 февраля. Несокрушимая и легендарная" - под таким звучным названием состоялся концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. На мероприятии почетным гражданам вручили медали, а лучшие творческие коллективы города порадовали своими номерами.

Отличное настроение и веселье гостям задавали уже на входе. В холле ДК "Нефтяник" расположился оркестр русских народных инструментов во главе с великим дирижером Владимиром Лавришиным. Оркестр играл прекрасные мелодии, под аккомпанемент которых исполняла завораживающие песни солистка Центра культуры и творчества "Тюмень" Наталья Малаенко, а воспитанники детско-юношеского центра им. А.М. Кижеватова приглашали взглянуть на военные экспонаты передвижной выставки.

Торжественную программу открыл Руслан Кухарук. Глава города наградил юбилейными медалями "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" почетных граждан Тюмени, среди них были Владимир Михайлович Левченко и Анна Владимировна Тихомирова. Заместителю председателя городского совета ветеранов Тюмени Лилии Константиновне Корепановой Руслан Кухарук вручил почетную грамоту в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества, не оставила никого равнодушным. На сцену ДК "Нефтяник" выходили любимые и известные тюменские коллективы.

В этот торжественный день поздравить почетных гостей со значимым праздником вышли вокальные группы "Космос" и "Арабелла", фольклорный ансамбль "Росстань", хореографический ансамбль "Территория танца", студия современного вокала "Максимум", вокал-бэнд "Матрица", Тюменский духовой оркестр под руководством дирижера Тимура Бахрова, театральное отделение детской школы искусств "Этюд", заслуженный артист РФ, директор театра "Ангажемент им. В. С. Загоруйко Леонид Окунев, солисты Сергей Дьконов-Дьяченков, Михаил Шепеленко, Мансур Кабиров, Ирина Бархатова, хоровая капелла Тюменской филармонии и курсанты ТВВИКУ.

Почетные гости провели праздничный вечер под лучшие творческие номера ведущих музыкальных коллективов Тюмени.