В Тюмени более 900 пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем

Основные причины пожаров в областном центре за 2019 год были озвучены на отраслевом совещании департамента безопасности жизнедеятельности города.

По словам Николая Черкасова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тюмени ГУ МЧС России по Тюменской области, 906 пожаров за год произошло от неосторожного обращения с огнем (66,86%)

Среди них возгорания из-за неосторожного обращения с огнем при курении — 108 случаев, 16 случаев — по причине детской шалости. 210 пожаров произошло в результате нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 123 пожара случилось в результате нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления, 67 — в результате нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств (9,45%), 10 — стали следствием поджога.