Тюменцев и гостей нашего города приглашают на очень престижный, событийный концерт

Фото пресс-службы ТКТО

26 февраля в концертном зале филармонии Тюменским филармоническим оркестром будет дирижировать Даниэль Бойко (США). Впервые в Тюмени не просто американский, а дирижер с высоким международным имиджем. В настоящее время Д.Бойко, помимо гастрольной деятельности по всему миру, занимает очень высокий пост главного дирижера лучшего оркестра Венгрии.

Программа уникальная! К юбилею П.Чайковского – 180 лет со Дня рождения прозвучит балет И.Стравинского "Поцелуй феи". Звучит странно, но балет написан И.Стравинским в знак почитания и глубокого уважения к Петру Ильичу Чайковскому. В музыке балета много мелодий, очень напоминающих мелодии П.Чайковского, а есть и прямые музыкальные цитаты П.Чайковского.

В феврале 2020 года исполняется 200 лет со дня рождения А.Вьетана великолепного композитора, уникального знатока секретов скрипичного мастерства. Концерты А.Вьетана входят в концертный репертуар всех великих скрипачей мира последних 150 лет! Но для тюменцев будет большой сюрприз: в Концерте № 4 для скрипки с оркестром будет солировать Даша Попова, она наша, тюменская девочка, ей 14 лет. Год назад Даша стала одним из победителей традиционного конкурса, проводимого ТФО "Солист оркестра". Так что выступление Даши в самом сложном жанре – солировать с симфоническим оркестром в вечернем концерте – это продолжение ее успехов после конкурса "Солист оркестра".

Евгений Шестаков: "Думаю, что после выше написанного невозможно не прийти 26 февраля на концерт и не поддержать нашу землячку Дашу Попову. Уверен, что выступление Даниэля Бойко, замечательного дирижера, моего коллеги с ТФО также будет событием в культурной жизни Тюмени".