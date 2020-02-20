Тюменский омбудсмен считает, что площадь - не место для решения проблем

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев прокомментировал пикет, который прошел на 20 февраля на Центральной площади в Тюмени.

Омбудсмен сообщил, что поговорил со многими, кто пришел в этот день на площадь, и никто из них не знал, что по распоряжению губернатора Тюменской области создана рабочая группа для решения проблем инвалидов, она готовит предложения по имеющимся вопросам, большинство из которых требуют изменений федерального законодательства, поэтому их быстро не решить. Такое неведение странно, ведь в состав этой группы входит организатор акции Андрей Романов, отмечает Миневцев.

"Я переговорил с многими из присутствующих. Расспросил о проблемах, которые привели их на площадь, пригласил к себе на прием. Ведь ни один из них в службу уполномоченного по правам человека в Тюменской области раньше не обращался. Возможно, мы бы смогли помочь. Хотя за год через нашу службу проходят до полутора тысяч человек, большинство из них получает реальную помощь", - цитирует слова омбудсмена служба по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека.

Не все требования можно удовлетворить по закону. Но в любом случае, площадь – не то место, где можно внимательно разобраться с проблемами инвалидов и многодетных семей, решить их, высказал свое мнение уполномоченный по правам человека в Тюменской области.

Сергей Миневцев подчеркнул, что защита интересов людей с ограниченными возможностями здоровья всегда находится в центре внимания. "Я, как уполномоченный по правам человека в Тюменской области, вхожу в рабочую группу, знаю обо всех проблемах людей с ОВЗ. Еще раз хочу подчеркнуть, что многие вопросы возникли из-за несовершенства федерального законодательства. Например, регион не может влиять на увеличение квот на санаторно-курортное лечение и льготы, предоставляемые из федерального бюджета. В настоящее время идет активная работа по определению размера имущественного ценза, его увеличение позволит нуждающимся инвалидам получить социальное жилье. После того, как все предложения будут сформированы, мы направим их губернатору Тюменской области", – подытожил омбудсмен.