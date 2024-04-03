Федеральная стажировочная площадка для специалистов по работе с семьями откроется в Тюмени

В Тюмени создается федеральная стажировочная площадка для специалистов по работе с семьями, в которых родители имеют алкогольную или наркотическую зависимость. По словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, в регионе для этого накоплен большой опыт.

Заявление о создании площадки омбудсмен сделала на открытии XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка, который 3 и 4 апреля проходит в Тюмени.

У Тюменской области есть большие наработки по помощи в преодолении зависимости, отметила Львова-Белова и именно поэтому федеральная пилотная площадка по реабилитации родителей, имеющих алкогольную и наркозависимость, а также стажировочная площадка для специалистов по работе с семьями будут работать в Тюмени. "Уверена, что этот опыт и практика помогут людям вернуться к здоровому образу жизни, а главное — в родную семью, к детям", - подчеркнула она.

Комментируя это решение, губернатор Александр Моор пояснил, что площадку запустят уже в этом году, на ее базе будут проходить обучение специалисты со всей России по работе с семьями, в которых родители страдают алкогольной или наркозависимостью. Особенность метода в том, что во время реабилитации малыши остаются с родителями. Это помогает взрослым преодолеть тяжелую болезнь.