Детский омбудсмен открыла в Тюмени центр для детей с ментальными нарушениями

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и вице-губернатор области Ольга Кузнечевских в компании мальчика Артема открыли в Тюмени центр дневной занятости "Открой мне мир" для детей с ментальными и иными нарушениями

Центр организован на базе отделения Тюменской области "Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов".

Рабочая поездка Марии Львовой-Беловой в Тюменскую область 5 декабря началась со знакомства с деятельностью регионального центра "Семья", где она оценила, как в регионе налажен механизм оказания помощи детям-сиротам, а также родным и близким участников специальной военной операции.