В тюменской прокуратуре проведут личный прием граждан по детским вопросам

10:49 30 мая 2022
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 Зампрокурора Тюменской области Александр Чернышев и уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей  Степанов проведут прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Прием состоится 31 мая 2022 года с 10 до 12 часов в прокуратуре Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 31 либо в территориальную прокуратуру по месту жительства.

Получить информацию о личном приеме, сообщить о нарушениях прав несовершеннолетних можно по телефонам: (3452) 27-04-68, 42-67-06, 42-67-09.

Теги: День защиты детей , омбудсмен , прокуратура
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