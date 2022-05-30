В тюменской прокуратуре проведут личный прием граждан по детским вопросам

Зампрокурора Тюменской области Александр Чернышев и уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов проведут прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Прием состоится 31 мая 2022 года с 10 до 12 часов в прокуратуре Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 31 либо в территориальную прокуратуру по месту жительства.
Получить информацию о личном приеме, сообщить о нарушениях прав несовершеннолетних можно по телефонам: (3452) 27-04-68, 42-67-06, 42-67-09.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru