На 2020 год в Тюмени запланирован масштабный ремонт крыш

В Тюмени в 2020 году проведут ремонт около 250 кровель. Об этом сообщили в городской администрации.

Продолжится капремонт пятиэтажного дома на ул. Ленина, 63. Здесь приведут в нормативное состояние фундамент, инженерные сети, отремонтируют подвальное помещение, фасад, а также сети электроснабжения. В настоящее время ведется монтаж новой кровли. Для безопасности прохожих сотрудники подрядной организации возвели ограждение вокруг дома и разместили предупреждающие объявления. Сотрудники ежедневно проходят инструктаж по технике безопасности, пишет ИА "Тюменская линия".

"Реализация второго краткосрочного плана капитальных ремонтов входит в финальную стадию. Работы планируется провести более чем на 65 домов. Для половины из них определены подрядчики", - прокомментировал заместитель главы города Павел Перевалов.