Дмитрий Елагин помог жителям многоквартирного дома добиться ремонта кровли

Добиться капитального ремонта крыши жильцам многоэтажки на ул. Широтной помог депутат Тюменской городской думы Дмитрий Елагин. Кровлю признали непригодной для эксплуатации. При обследовании были выявлены нарушения в установке стропильных конструкций, что привело к появлению трещин в плитах.
Результаты обследования конструкций здания и предстоящий ремонт народный избранник обсудил с директором службы заказчика Вячеславом Елизаровым и жильцами дома № 108а.
"В настоящее время разрабатывается проект, на основании которого будет подготовлена сметная документация. После согласования сметы начнутся работы по капитальному ремонту крыши, которые продлятся до весны 2021 года", – рассказали жильцам многоквартирного дома сотрудники службы заказчика.
Жильцы поблагодарили депутата за работу, ведь они два года самостоятельно пытались решить эту проблему, а затем обратились за помощью к Дмитрию Елагину, а также к депутатам областной и государственной дум.
Народные избранники направили запросы в различные инстанции, неоднократно организовывали встречи с жильцами многоквартирного дома. Благодаря совместной работе депутатов различных уровней и городских властей вопрос о необходимости проведения капитального ремонта удалось решить положительно. Отметим, что данный объект входил в список наказов жителей депутату Дмитрию Елагину.
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