Александр Гунбин контролирует ремонт крыш многоквартирных домов

Разобраться в ситуации с протечкой кровли жительнице дома по ул. Крылова пообещал депутат Тюменской городской думы Александр Гунбин. Народный избранник проконтролировал, как продвигается капитальный ремонт кровель многоквартирных домов в его избирательном округе.

В частности, депутат отметил, что зачастую горожане несколько лет не могут сделать ремонт в своих квартирах из-за протечки кровли. Именно с такой проблемой к Александру Гунбину обратилась жительница дома №19 на ул. Крылова.

По словам женщины, ее квартира пострадала из-за постоянной протечки старой крыши. После независимой экспертизы управляющая компания сделала временный косметический ремонт и пообещала провести комплексные работы по замене отделочных покрытий уже после капремонта кровли.

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"С февраля этого года у нас новая управляющая компания, которая отказывается выполнять обещания прошлой организации, дома — невыносимые условия, а ведь у меня маленький ребенок", — пожаловалась женщина.

Ответственные за данный вопрос разъяснили депутату, что управляющая компания провела осмотр помещения. По его итогам были обнаружены следы старых протечек — это значит, что нет оснований для претензий нынешнему подрядчику и случай не является страховым. Александр Гунбин пообещал женщине разобраться в сложившейся ситуации.

На большей части объектов ремонт выполняется качественно и в срок. Так, в домах № 3 и 3а на ул. Пушкина демонтирована ветхая стропильная система и возведена новая, выведены вентиляционные шахты. Остались работы по усилению стропильных конструкций, устройству водостока, канализационных ходов и утеплению. Представители подрядной организации пообещали народному избраннику завершить работу к середине октября.

"Важно, чтобы работы были закончены до наступления холодов, — подчеркнул Александр Гунбин. — По объектам в Антипино могу сказать, что работы на достаточно высокой стадии готовности, исключена возможность затопления".

Проверив переустройство крыши в доме № 38а по ул. Станционной, народный депутат заметил, что работы ведутся сегментами. "Применен грамотный подход, — считает он. — Когда крышу вскрывают полностью, неприкрытые участки страдают от осадков. Но здесь такая схема не используется - места, где не ведутся работы, защищены от непогоды". По словам депутата, главное — чтобы контролирующие органы строго следили за сроками выполнения ремонта.