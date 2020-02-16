Тюменский театр "Ангажемент" собирает реальные истории о войне и Победе

Тюменский молодежный театр "Ангажемент" принимает от жителей рассказы о Великой Отечественной войне. Театральных работников интересуют истории тюменцев и их родственников о том, как в Тюмени узнали о Победе и окончании войны, как жили и работали в военный период.

Также актерам интересны и письма с фронта. На основе собранной информации в театре планируют создать произведение театрального искусства – программу ко Дню Победу, основанную на исторической, документальной базе. Истории можно отправлять в личные сообщения группы "Ангажемента" в социальной сети "ВКонтакте", пишет "Вслух.ру".

В репертуаре театра на данный момент уже есть постановка, посвященная 70-летию Великой Победы. "Музыка ночью" - спектакль по пьесе Григория Ягдфельда поставил режиссер Тимур Насиров. Это пьеса о войне, которая ворвалась в теплый уютный дом, где люди привыкли дорожить друг другом. Они идут защищать родину, потому что в их семье по-другому быть не может. И дом начинает остывать. Мать остается одна: трое детей один за другим уходят на войну. Но остаются любовь и надежда. У этой истории оптимистический финал - и музыка добра и любви продолжает звучать.