Тюменский оркестр русских народных инструментов выступит в Москве

Фото Дмитрия Сиялова

Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л. Ф. Беззубова под руководством дирижера Владимира Лавришина примет участие в XVIII Всероссийском фестивале-конкурсе современной музыки для русского национального оркестра "Музыка России". Мероприятие состоится в РАМ им. Гнесиных и пройдет с 1 по 4 апреля 2020 года.

В масштабном событии примут участие профессиональные музыканты, преподаватели музыкальных учебных заведений, студенты средних специальных учебных заведений и студенты дневных, вечерних и заочных отделений высших учебных заведений. Победителей фестиваля наградят дипломами лауреатов и дипломантов конкурса.

Тюменский оркестр русских народных инструментов является одним из старейших коллективов Тюменской области и имеет множество дипломов всероссийских и международных фестивалей. Под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Лавришина, коллектив принимал участие в нашумевшем шоу-проекте "Битва оркестров" и стал победителем одного из концертов.