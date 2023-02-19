3 духовых оркестра выступят на #СпецоперацииЛед

Три духовых оркестра выступят перед зрителями #СпецоперацииЛед 23 февраля на льду Туры в районе моста Влюбленных. Это Тюменский духовой оркестр, духовой оркестр ТВВИКУ и оркестр ГУ МЧС России по Тюменской области.

Подростки из четырех учреждений дополнительного образования покажут выставки и мастер-классы патриотической направленности. В их числе — Центра допризывной подготовки "Аванпост", морского центра "Алый парус", дворца творчества и спорта "Пионер" и клуба детского творчества имени А.М. Кижеватова.

Тюменское региональное отделение Всероссийского общества "Динамо" в честь 100-летия организации приготовило для тюменцев фотозону, в которой каждый может сделать фото в виде хоккеиста-динамовца, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Самая зрелищная часть мероприятия с гонками, парашютистами, военно-исторической реконструкцией и показательными выступлениями пройдет с 12 до 15 часов дня:

10:00 – тренировочные и квалификационные заезды в Тре, Дрифт, а также среди силовиков.

12.00 — 15.00 – интерактивы, выставка ретро-автомобилей, конкурсные программы.

12.00 – военно-историческая реконструкция одного из сражений битвы за Ленинград.

12.30 – выступления оркестров, творческих коллективов, показательные выступления дрифтеров и трековые гонки.

13:00 – Открытие соревнований, показательные выступления парашютистов, транспортировка раненого со льда на вертолете, показательные выступления ДПС по задержанию преступников.

14:00 – Заезды Дрифт, Трек, "Спецоперация Лед".

14.30 – показательные выступления курсантов Центра "Аванпост" по рукопашному бою и взятию укреп-района с помощью техники, закупленной на средства тюменцев для участников СВО.

15:30 – Финал "ТРЕК"– Показательные Дрифт– Финал "Спецоперация Лед".

17:00 – Церемония награждения участников и победителей