Сергей Ломакин: Песня способна воспитывать

Фото Сергея Пономарева

В предстоящие выходные в Тюмени 16-й раз пройдет Зимний бардовский фестиваль им. Николая Старченкова. Неизменный вдохновитель и автор-исполнитель, дипломант и лауреат региональных и российских фестивалей, а также исполнительный директор Зимнего бардовского фестиваля Сергей Станиславович Ломакин рассказывает о истории создания фестиваля , нюансах подготовки и творческой программе мероприятия, которая ждёт всех участников.

- Сергей Станиславович, разговор хотелось бы начать с истоков. Как зарождалась идея создания Зимнего Бардовского фестиваля?

-Истоки очень просты. Ещё в советские времена существовало одно фестивальное движение, но с 1991 года началась общая тенденция развала в стране и всё полетело в пух и прах: границы, деньги, мироустройство, ценности. Произошёл раскол Советского Союза, и фестивальное движение авторской песни тоже претерпело определённые разрушительные процессы, но постепенно восстанавливалась и страна, и культурная атмосфера в ней. С 1998 года мы начали проводить студенческие фестивали. Позже, в 2004 году, съездили в Самару на концерт "Новые звёзды Грушинского фестиваля" и нам показалось вместе с президентом Грушинского, Борисом Кейльманом, что этот фестиваль принадлежит всем, и мы начали проводить такой же в Тюмени.

- За счет чего фестиваль живёт уже 16 лет? И как он менялся за эти годы?

- Можно сказать, за счёт кого, в первую очередь, потому что у фестиваля должны быть люди, которые его двигают, которым это дорого. Прошлые года фестиваля отличаются от нынешнего песней. Участники и зрители собираются, прежде всего, ради того, чтобы услышать и быть услышанным.

- Когда фестиваль стал носить имя Николая Старченкова? Как было принято это решение?

- Года 3 назад я выдвинул эту идею, ведь это лежало на поверхности, то есть фигура Николая Старченкова, его талант, одарённость и масштаб заслуживают того, чтобы фестиваль носил его имя. Равных такому автору в Тюмени никогда не было и может не будет вовсе. Он же не только как автор, у нас поэт в России - больше чем поэт, он был гражданином Отечества, по-настоящему любившим Родину, писавшем и откровенно говорившем об этом. И самое важное, что всегда его отличало, и к чему мы стремимся, кроется в фразе: "Пели, как жили, и жили, как пели". Глубокая мысль, ещё с тех времен, когда люди действительно пели о том, как жили и жили, как пели, и ни вправо, ни влево не отходили от тех принципов и ценностей, которые воспевали в своих творениях. Назвав фестиваль именем Старченкова мы взяли на себя ответственность, мы обязаны соответствовать нравственным принципам, которым всегда соответствовал Николай Николаевич в своем творчестве.

- Как в этом году продвигалась подготовка?

- Всегда очень сложно. Сложно, потому что не хватает финансов. Никто же не выделяет на авторскую песню каких-то средств, хотя, мне кажется, так не должно быть. Если песня воспитывает, если она способна доносить какие-то истинные вещи, то сюда и нужно вкладываться. Ну и, конечно, сам процесс подготовки. Он с одной стороны радостный, потому что ты понимаешь, этот задел необходим, без усилий ничего не получится, но бывает очень непросто. Хорошо, что всегда есть люди, которые способны помочь. У нас есть партнеры, которые финансируют и обеспечивают призовым фондом, которые понимают задачу фестиваля, его необходимость людям.

- Сколько ждёте в этом году участников? С каких регионов в основном съезжаются люди?

- В прошлом году было 130 участников. Для участия заявились авторы и исполнители из Новосибирска, Челябинска, Уральских и Северных территорий – более 20 населенных пунктов.

- На каких площадках будет проходить мероприятие?

- Она одна, это дворец творчества "Пионер", в нём всё и будет проводиться.

- Какие гости приглашены в этом году на фестиваль?

- Замечательные! Леонид Сергеев – потрясающий автор, легенда жанра, самый крупный бард современности, и просто очень душевный человек с удивительным чувством юмора, один из создателей программы "Весёлые ребята" ещё на Советском телевидении. Лидия Чебоксарова – одна из лучших исполнительниц авторской песни, солистка ансамбля "Песня нашего века" и мюзикла "Норд-ост". Её муж, Евгений Быков – аранжировщик, гитарист и потрясающий импровизатор. Авторский Уральский дуэт "Зелёная лампа" - Владислав Шадрин и Дмитрий Обухов. И Татьяна Сивер, которая, кстати, долгое время жила в Тюмени.

- Кроме конкурса, традиционных концертов открытия и закрытия, что ещё есть в программе фестиваля?

- В рамках фестиваля мы создаём очень насыщенную творческую программу: творческие мастерские-прослушивания, мастер- классы по гитарной аранжировке, импровизации и вокалу, которые необходимы людям, начинающим свой путь или давно пишущим, для того, чтобы окунуться в среду себе подобных. Также пройдёт концерт, посвященный 75-летию Победы и 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Такое насыщенное расписание фестиваля создается для того, чтобы конкурсанты и участники были максимально вовлечены в этот процесс, и у них не было бессмысленного свободного времени, чтобы всё было наполнено абсолютнейшим фестивальным смыслом. В таком случае появляется ощущение, что ты приехал не просто так, и обязательно увезёшь с собой духовный багаж.

- Какие номинации будут на мероприятии?

- Автор песни, исполнитель песни, дуэты и ансамбли, авторская поэзия, песни победы, и, возможно, даже детская. Есть номинация для бывших лауреатов нашего фестиваля. Ну что им, в конкурс, что ли, идти? Они сядут и тоже будут вести свой какой-то диалог. Каждый конкурсант может пройти все мастерские, услышать мнение и критику членов жюри, мастеров жанра.

Участие в фестивале даёт колоссальную энергетическую подпитку, даже на Грушинском ничего кроме диплома не даётся, а у нас есть призовой фонд. Мы предоставляем лауреатам возможность выступить на Гала- концерте. Но, как сказал Юлий Ким, ни одно лауреатство не даёт путёвку в жизнь, это просто некое подтверждение собственного уровня и направление, куда тебе расти дальше.

- Есть ли у вас прогнозы, как фестиваль будет развиваться в дальнейшем? И от чего зависит его будущее?

-Нет. Никаких прогнозов не существует, и мне кажется это невозможно прогнозировать. Пытаться предугадать творческую активность в нашей стране очень сложно, она от многого зависит, и никогда не понятно, от чего именно. Говорят, что творческий человек должен быть немного голодный, испытывать некие потребности жизненные. В этом отношении мне нравился Виктор Розов, замечательный драматург, который написал сценарий фильма "Летят журавли". Он всегда говорил, что для творческого человека нужен минимум, ведь как только ты окружаешь себя достатком, тебе надо обо всём позаботиться, думать об этом и содержать, ты вынужден во всём этом участвовать. А творческому человеку сильно распыляться на содержательную составляющую ни к чему, ведь как только у тебя всё есть, не исключён момент, что ты и писать то перестанешь, просто будет не о чем, у тебя всё есть, какие у тебя внутренние проблемы? Они напрочь отсутствуют.

- Что бы вы пожелали участникам?

- Самое важное – это хорошего общения, родственных душ и возможность получить ощущение встречи с настоящей песней, не только собственной, чтобы кому-то её подарить, а ещё и услышать откровений в словах других авторов, которые подходят именно тебе.

Концерты фестиваля состоятся 14,15 и 16 февраля. Ждем тюменцев во дворце "Пионер".

София Жильцова, детский медиа-холдинг «Академия радости»