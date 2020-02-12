Сотрудники ДК "Водник" привезли новые идеи с форума "Culturalica"

Третья всероссийская лаборатория культурных проектов "Culturalica" прошла в екатеринбуржском Центре культуры "Урал" 6 и 7 февраля.
В уральскую столицу съехалось более тысячи участников, в том числе эксперты из сферы культуры, представители бизнеса, студенты и люди, заинтересованные в культурном развитии регионов.
Сотрудники Дома культуры "Водник" с форума вернулись с новыми идеями и знаниями. "Culturalica" предоставила участникам возможность обменяться российским и зарубежным опытом, предложить новые социокультурные проекты и решение актуальных проблем.
Форум состоял из секций. В секции "Человек – культуре" обсуждалась роль людей в культурных проектах, в "Культура – человеку" разбирали исследование эффектов разных решений, направленных на социальную культуру. Важные вопросы обсудили в блоках "Финансы и инвестиции", "Инфраструктура", "Партнерство и спонсорство".
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